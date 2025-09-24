Ginnastica artistica i Campionati Italiani lanciano i Mondiali | sfida tra le gemelle D’Amato Esposito solo alla trave
Sarà il Palazzetto dello Sport di Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari) a ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2025 di ginnastica artistica, in programma nel weekend del 26-28 settembre. Si tratta di un evento di fondamentale importanza in avvicinamento ai Mondiali, previsti a Jakarta dal 19 al 25 ottobre. Le donne si cimenteranno in un doppio all-around: gara-1 è prevista venerdì, gara-2 domenica, la somma dei punteggi definirà il podio del concorso generale individuali e assegnerà i titoli di specialità. Per gli uomini, invece, giro completo secco nella giornata di domenica e poi le finali di specialità il giorno seguente. 🔗 Leggi su Oasport.it
