Ginnastica artistica i Campionati Italiani lanciano i Mondiali | sfida tra le gemelle D’Amato Esposito solo alla trave

Sarà il Palazzetto dello Sport di Quartu Sant'Elena (in provincia di Cagliari) a ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2025 di ginnastica artistica, in programma nel weekend del 26-28 settembre. Si tratta di un evento di fondamentale importanza in avvicinamento ai Mondiali, previsti a Jakarta dal 19 al 25 ottobre. Le donne si cimenteranno in un doppio all-around: gara-1 è prevista venerdì, gara-2 domenica, la somma dei punteggi definirà il podio del concorso generale individuali e assegnerà i titoli di specialità. Per gli uomini, invece, giro completo secco nella giornata di domenica e poi le finali di specialità il giorno seguente.

