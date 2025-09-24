Giménez si sblocca | Volevo il Milan fin da bambino Non ho mai pensato di andare via

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 dei rossoneri, ha segnato il suo primo gol stagionale in Milan-Lecce 3-0, match del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. "Ora ne seguiranno altri", il proclama del 'Bebote' nel post-partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

