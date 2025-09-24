Un concerto trasformato in un grido di pace. È successo a Napoli, in piazza del Plebiscito, dove Gigi D’Alessio, davanti a decine di migliaia di fan, ha deciso di interrompere per qualche istante la musica per lanciare un messaggio di umanità. Le sue parole, registrate dai cellulari del pubblico e subito diventate virali, hanno fatto il giro del web, raccogliendo consensi e commozione. Leggi anche: “Non c’è partita”. Regionali, ecco i sondaggi: chi viene premiato e chi no Le parole di Gigi D’Alessio dal palco di piazza del Plebiscito. Durante il concerto, D’Alessio ha interrotto la scaletta per rivolgersi direttamente al pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Gigi D’Alessio, l’annuncio in lacrime al concerto (VIDEO)