Giannelli e uno dei punti più belli del Mondiale con il Belgio | aveva una calamita nelle mani

L'Italia è in semifinale nel torneo iridato di pallavolo grazie alla vittoria contro il Belgio. Nello scambio decisivo del terzo set ha brillato la stella del palleggiatore, autore di due interventi straordinari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ma soprattutto miglior partita del mondiale di Giannelli, che ha gestito molto bene la parte centrale della rete (8 pipe e 10 punti dai primi tempi). E ottimo rendimento di squadra sopra i 20 punti, finalmente abbiamo alzato il livello della nostra pallavolo nei mom - X Vai su X

Mondiali 2025: L’Italia supera l’Argentina con un netto 3-0 e vola ai quarti di finaleeee! 8 punti per Roberto Russo 3 punti per Simone Giannelli! Avanti cosiiiii ragazziiii #BlockDevils #MCH2025 #Philippines2025 - facebook.com Vai su Facebook

Giannelli e uno dei punti più belli del Mondiale con il Belgio: aveva una calamita nelle mani - Nello scambio decisivo del terzo set ha brillato la stella del palleggiatore, autore di due interventi ... fanpage.it scrive

Giannelli: "Ci aspetta un Mondiale difficile, ma proprio per questo sarà bellissimo" - Simone Giannelli, capitano dell'Italvolley, racconta a Sky Sport Insider le emozioni e gli obiettivi in vista del Mondiale nelle Filippine, dove gli Azzurri dovranno difendere il titolo di campioni ... Secondo sport.sky.it