Giacomo Bugaro FdI | Matteo Ricci e il Partito Democratico diffondono dati non veri sulla sanità marchigiana

ANCONA – Il candidato indipendente di Fratelli D’Italia Giacomo Bugaro alle elezioni regionali di domenica 28 e lunedì 29 settembre, torna su quanto detto dai rivali politici Matteo Ricci e Elly Schlein sabato 20, sostenendo che entrambi gli esponenti del Partito Democratico abbiano diffuso dati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Giacomo Bugaro ribatte a Matteo Ricci sul Fascicolo sanitario elettronico: «In 12 anni non avete fatto nulla per svilupparlo»

Anche l'assessore Angelo Eliantonio diventa oggetto di insulti. La solidarietà di Giacomo Bugaro e Fratelli D'Italia

Giacomo Bugaro torna sull'aeroporto di Falconara: «Nel primo semestre 2025 numeri in crescita rispetto al 2024»

Giacomo Bugaro (FdI): «Matteo Ricci e il Partito Democratico diffondono dati non veri sulla sanità marchigiana»; Giacomo Bugaro ed Elena Leonardi (FdI): «Se le Marche sono in transizione è colpa di Matteo Renzi»; Verso le elezioni. Matteo Ricci in piazza: guerra di numeri e ironie: Mi hanno chiuso il bar.

Bugaro (FdI), 'colpa di Renzi se le Marche sono in transizione' - "Leggere le dichiarazioni di Renzi è come sfogliare un libro giallo di cui si conosce già il colpevole". Si legge su ansa.it

Giacomo Bugaro : "Le priorità: salute, imprese e autostrada" - Consigliere regionale fino al 2015, ora è nelle liste dei meloniani "Nelle infrastrutture stiamo rimediando a 30 anni di abbandono". Secondo ilrestodelcarlino.it