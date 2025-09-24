Quali saranno le giacche preferite dalle over 50 nell’ autunno 2025? Le giacche sono considerate spesso un accessorio a completamento dell’outfit, ma, soprattutto quando si sta all’aperto nelle prime giornate di fresco o di freddo, è il primo dettaglio, non opzionale peraltro, per ragioni meteo, che gli altri vedono e denota un determinato look. Per orientarsi tra le tendenze ci sono 5 modelli specifici capaci di vestire ogni donna. Il cardigan. È considerato solitamente un capo comodo, da portare in casa. Tuttavia un bel cardigan, in caldo cotone o fresco lana, in base alla temperatura, può essere indossato anche fuori casa, in particolare su vestitini leggeri e in previsione di entrare un luogo al chiuso in cui fa molto più caldo rispetto all’esterno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giacche 2025: i modelli da avere questo autunno amati da tutte