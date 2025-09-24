Ghribi Guardare al futuro con progetti di successo in Burkina Faso

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A margine del summit ECAM di New York, il presidente di GKSD e Vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato) Kamel Ghribi ha incontrato Jean Emmanuel Ouedraogo, primo ministro del Burkina Faso, per un confronto bilaterale che si è rivelato davvero fruttuoso. I due leader hanno discusso di cooperazione in ambito sanitario, oltre che di infrastrutture ed empowerment giovanile. E’ stato sottolineato come i modelli del passato abbiano ostacolato la prosperità evidenziando la necessità di una nuova visione fondata su parità nelle relazioni, rispetto reciproco e obiettivi condivisi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it