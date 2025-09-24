Ghribi Guardare al futuro con progetti di successo in Burkina Faso
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A margine del summit ECAM di New York, il presidente di GKSD e Vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato) Kamel Ghribi ha incontrato Jean Emmanuel Ouedraogo, primo ministro del Burkina Faso, per un confronto bilaterale che si è rivelato davvero fruttuoso. I due leader hanno discusso di cooperazione in ambito sanitario, oltre che di infrastrutture ed empowerment giovanile. E’ stato sottolineato come i modelli del passato abbiano ostacolato la prosperità evidenziando la necessità di una nuova visione fondata su parità nelle relazioni, rispetto reciproco e obiettivi condivisi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: ghribi - guardare
Incontro cordiale con Kamel Ghribi, Presidente di GKSD e Vicepresidente di Gruppo San Donato, per fare il punto sulle opportunità di collaborazione tra il Gruppo italiano e le realtà economiche emiratine nei settori della sanità, delle costruzioni e dell'ener - facebook.com Vai su Facebook
Ghribi “Guardare al futuro con progetti di successo in Burkina Faso”; Ghribi “Guardare al futuro con progetti di successo in Burkina Faso”; Trump ai leader arabi: Non permetterò a Israele di annettere la Cisgiordania.
Ghribi "Guardare al futuro con progetti di successo in Burkina Faso" - A margine del summit ECAM di New York, il presidente di GKSD e Vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato) Kamel Gribi ha incontrato Jean Emmanuel Ouedraogo, primo m ... Si legge su msn.com
Ghribi incontra primo ministro del Burkina Faso “Sostenere i giovani” - A margine del summit ECAM di New York, il presidente Kamel Gribi ha incontrato Jean Emmanuel Ouédraogo, primo ministro del Burkina ... Secondo italpress.com