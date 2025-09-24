ghost of yotei si mostra nel trailer di lancio doppiato in italiano

Sony ha pubblicato il trailer di lancio in italiano di Ghost of Yotei, nuovo capitolo della serie che porta i giocatori nel Giappone rurale del XVII secolo. Il gioco, in arrivo il 2 ottobre 2025 in esclusiva su PlayStation 5, si presenta con un doppiaggio completamente localizzato, aumentando l’impatto narrativo e rendendo l’avventura più accessibile a tutti. Ambientato circa 300 anni dopo gli eventi di Ghost of Tsushima, questo capitolo non richiede di aver giocato il predecessore per essere compreso, ma ne riprende lo spirito epico. La protagonista, Atsu, è una mercenaria solitaria perseguitata dai traumi del passato. 🔗 Leggi su Game-experience.it

