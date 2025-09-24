Ghisalba, dissequestrata la piscina. Domani il sopralluogo con i periti assicurativi.

Ghisalba. A poco più di un mese dall’ incendio che ha devastato la struttura di via Aldo Moro, la piscina di Ghisalba è stata dissequestrata. Della mattinata di domani, giovedì 25 settembre, verrà effettuato un primo sopralluogo insieme ai periti delle assicurazioni: di fatto, un primo passo per cercare di definire l’esatta entità dei danni. “Al momento è difficile stimare con precisione l’entità dei danni – spiega il sindaco Gianluigi Conti –. Stiamo lavorando per raccogliere tutte le informazioni necessarie e coordinare gli interventi, ma servirà tempo. Contiamo che il servizio possa riprendere almeno tra due anni e faremo tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi per la comunità”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

