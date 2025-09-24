Gesù mi ha detto che sta arrivando il giorno del Rapimento | il trend di Tiktok sull’evento biblico diventa virale
Negli ultimi giorni, i social sono stati invasi da contenuti legati a un presunto e imminente arrivo del “Rapimento”, l’evento della fine dei tempi che, secondo alcune interpretazioni cristiane, vedrebbe i fedeli scomparire dalla Terra per unirsi a Gesù in cielo. L’interesse è cresciuto rapidamente, con milioni di visualizzazioni su TikTok e un picco di ricerche su Google che, lunedì 22 settembre, hanno superato quelle dedicate a Taylor Swift. Secondo quanto riportato dal New York Times, la discussione online è partita mesi fa, quando un uomo di nome Joshua Mhlakela ha pubblicato su YouTube un video in cui raccontava di aver sognato Gesù. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
