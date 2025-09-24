Roma, 24 set. (askanews) - Per il 57% degli italiani la città in cui vivono non offre spazi e opportunità adeguati ai giovani, né luoghi che agevolino l'incontro di persone nuove e interessanti. Il contrasto delle disuguaglianze di opportunità per le nuove generazioni è al centro di "Germogliazioni. Giovani primavera di comunità", campagna promossa da Acri e Assifero con le quasi 200 Fondazioni associate, in occasione della tredicesima Giornata Europea delle Fondazioni. Dal 22 settembre al 1° ottobre partecipano 150 progetti in tutta Italia che ogni giorno offrono ai giovani esperienze accessibili di cultura, sport, conoscenza, socialità e lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net