Germania | Un aereo russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico Vladimir Putin ci provoca

«Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico». Lo ha detto, intervenendo al Bundestag, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Germania: «Un aereo russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Vladimir Putin ci provoca»

In questa notizia si parla di: germania - aereo

Cina punta laser su aereo tedesco, la Germania convoca l’ambasciatore

Laser puntato contro aereo tedesco, ira Germania: convocato ambasciatore Cina

Germania-Cina, alta tensione. Il laser contro l’aereo di Berlino e la discordia sulle terre rare

Un aereo russo ha voltato sopra il Mar Baltico senza piano di volo e senza contatto radio. Due Eurofighter dell'aeronautica militare della Germania sono decollati dalla base aerea di Rostock-Laage per conto della Nato ? https://l.euronews.com/Y0He - X Vai su X

Un aereo russo ha voltato sopra il Mar Baltico senza piano di volo e senza contatto radio. Due Eurofighter dell'aeronautica militare della Germania sono decollati dalla base aerea di Rostock-Laage per conto della Nato - facebook.com Vai su Facebook

Nuova provocazione russa: aerei da ricognizione sul Mar Baltico, intervento Nato; Russia manda il caccia sul Mar Baltico, la Germania fa decollare i suoi jet: cosa è successo; Aereo da caccia russo in volo sul Baltico, la provocazione di Putin e la risposta di Germania e Polonia.

Germania: «Un jet russo ha sorvolato una nave tedesca. Vladimir Putin vuole provocare gli Stati della Nato» - «Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico». Si legge su leggo.it

Berlino: 'Mosca provoca, un jet ha sorvolato una nave tedesca' - Il ministro della Difesa Pistorius lo ha detto intervenendo al Bundestag. ansa.it scrive