Germania | Un aereo russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico Vladimir Putin ci provoca

Leggo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico». Lo ha detto, intervenendo al Bundestag, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius,. 🔗 Leggi su Leggo.it

germania un aereo russo ha sorvolato una fregata della marina tedesca nel mar baltico vladimir putin ci provoca

© Leggo.it - Germania: «Un aereo russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Vladimir Putin ci provoca»

In questa notizia si parla di: germania - aereo

Cina punta laser su aereo tedesco, la Germania convoca l’ambasciatore

Laser puntato contro aereo tedesco, ira Germania: convocato ambasciatore Cina

Germania-Cina, alta tensione. Il laser contro l’aereo di Berlino e la discordia sulle terre rare

Nuova provocazione russa: aerei da ricognizione sul Mar Baltico, intervento Nato; Russia manda il caccia sul Mar Baltico, la Germania fa decollare i suoi jet: cosa è successo; Aereo da caccia russo in volo sul Baltico, la provocazione di Putin e la risposta di Germania e Polonia.

germania aereo russo haGermania: «Un jet russo ha sorvolato una nave tedesca. Vladimir Putin vuole provocare gli Stati della Nato» - «Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico». Si legge su leggo.it

germania aereo russo haBerlino: 'Mosca provoca, un jet ha sorvolato una nave tedesca' - Il ministro della Difesa Pistorius lo ha detto intervenendo al Bundestag. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Germania Aereo Russo Ha