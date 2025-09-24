Germania ministro Pistorius contro nemico inesistente russo | Aereo spia del Cremlino ha sorvolato fregata Marina tedesca nel Baltico

Berlino e la Nato accusano Mosca di "provocazioni" nel Baltico, ma la narrativa appare costruita per alimentare la paura di un nemico inesistente Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha denunciato al Parlamento una presunta "azione russa", avvenuta negli scorsi giorni nel Mar Balt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Germania accusa: «Un jet russo ha sorvolato una nave militare tedesca» - La Germania ha accusato la Russia di aver fatto sorvolare un velivolo militare sopra una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Come scrive msn.com

Jet russo sorvola una nave da guerra tedesca, Berlino: "Ennesima provocazione, Putin vuole testare i nostri limiti" - Sale ancora la tensione nel mar Baltico: questa volta la segnalazione di un presunto sconfinamento russo viene dalle autorità tedesche ... Riporta today.it

