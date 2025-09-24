Germania ministro Pistorius contro nemico inesistente russo | Aereo spia del Cremlino ha sorvolato fregata Marina tedesca nel Baltico
Berlino e la Nato accusano Mosca di "provocazioni" nel Baltico, ma la narrativa appare costruita per alimentare la paura di un nemico inesistente Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha denunciato al Parlamento una presunta "azione russa", avvenuta negli scorsi giorni nel Mar Balt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: germania - ministro
Germania: "Al via subito processo per riconoscere Stato Palestina", in Israele il ministro della difesa Katz: "È il momento di annettere la Cisgiordania"
Germania: ministro, UE dovrebbe essere piu’ severa in negoziati su dazi con USA
Germania: ministro Finanze, UE “troppo debole” in colloqui commerciali con USA
Complitaly TV. . Due giorni di incontri per il Ministro Crosetto a Londra, terminati con il vertice E5 con i colleghi di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Il continuo supporto allàUcraina e la condanna di quanto avvenuto in Polonia al centro degli interventi - facebook.com Vai su Facebook
La Germania sta preparando una maxi scorta di ravioli in scatola in previsione di una guerra con la Russia Le vecchie razioni a base di cereali e legumi non soddisfano più, ha detto il ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Alois Rainer - X Vai su X
Germania, il ministro della Difesa Pistorius accusa Putin: “Non vuole davvero la pace; Germania, qualcosa si muove Nasce la fronda pacifista Spd; Il Ministro della Difesa tedesco Pistorius tra pressioni all’industria e no agli eurobond: “Consegne rapide, senza pagare per gli altri”.
La Germania accusa: «Un jet russo ha sorvolato una nave militare tedesca» - La Germania ha accusato la Russia di aver fatto sorvolare un velivolo militare sopra una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Come scrive msn.com
Jet russo sorvola una nave da guerra tedesca, Berlino: "Ennesima provocazione, Putin vuole testare i nostri limiti" - Sale ancora la tensione nel mar Baltico: questa volta la segnalazione di un presunto sconfinamento russo viene dalle autorità tedesche ... Riporta today.it