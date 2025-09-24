Germania | ‘aereo russo sorvola nave tedesca 107 miliardi per la difesa’

Il ministro Pistorius ha denunciato il sorvolo da parte di un aereo militare russo su una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

germania 8216aereo russo sorvolaAereo russo sorvola fregata tedesca sul Mar Baltico, Germania: "Putin vuole provocare Nato" - "Putin vuole provocarci, Putin vuole provocare gli stati membri della Nato e vuole identificare, denunciare e sfruttare le presunte debolezze dell'alleanza", ha detto Pistorius definendolo un errore ... Come scrive msn.com

germania 8216aereo russo sorvolaGermania: «Un jet russo ha sorvolato una nave tedesca. Vladimir Putin vuole provocare gli Stati della Nato» - «Un aereo militare russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico». Scrive msn.com

