Geostorm è basato su una storia vera?

Uscito nel 2017 e diretto da Dean Devlin, Geostorm è un disaster movie ad alto budget che immagina un futuro prossimo in cui un'enorme rete di satelliti, battezzata Dutch Boy, controlla il clima del pianeta per prevenire uragani, ondate di calore e alluvioni. Il film rientra nella tradizione catastrofista hollywoodiana (da The Day After Tomorrow a 2012 ), ma la sua specificità sta nell'idea di un controllo artificiale del meteo su scala globale e nella minaccia di un "geostorm": una tempesta perfetta di eventi climatici concatenati e ingestibili. A guidare il cast ci sono Gerard Butler (Jake Lawson), Jim Sturgess (Max Lawson), Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia e Alexandra Maria Lara.