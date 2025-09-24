Geolier collezione limitata per raccogliere fondi per l'Oncologia Pediatrica del Vecchio Policlinico di Napoli

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Geolier lancia Merch 4 Good: collezione streetwear in edizione limitata su TikTok Shop. I proventi andranno al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Vanvitelli di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

