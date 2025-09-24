C’è un giorno, ogni anno, in cui il motore fa rima con stile e il rombo delle auto storiche si accompagna al fruscio di giacche in tweed e cravatte regimental. È la magia del Distinguished Gentleman’s Drive, che domenica 28 settembre tornerà in contemporanea in 64 Paesi, richiamando migliaia di appassionati al volante di auto d’epoca con un obiettivo che va ben oltre il piacere della guida: sostenere la ricerca contro il tumore alla prostata e sensibilizzare sui disturbi mentali che colpiscono la popolazione maschile. Un rito globale, nato in Australia dallo stesso team che ha dato vita al Distinguished Gentleman’s Ride su due ruote. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gentleman al volante: quando l’eleganza diventa solidarietà