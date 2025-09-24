Genova sui muri dell’università spuntano i volti della ministra Bernini e del rettore come fossero bersagli | L’ateneo non supporta la Flotilla
All’Università di Genova, oggi, mercoledì 24 settembre, un gruppo di studenti del collettivo “Cambiare Rotta” ha occupato il rettorato di via Balbi 5, impedendo l’accesso alle aule e agli uffici. Secondo il collettivo, infatti, l’ateneo non si starebbe schierando dalla parte della Global Sumud Flotilla. In risposta all’azione, il rettore Federico Delfino ha presentato una denuncia per interruzione di pubblico servizio e vilipendio delle istituzioni, citando anche il carattere violento di alcune immagini affisse all’interno dell’ateneo. Ad esempio, quelle che ritraggono il volto del rettore e della ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini con sopra un puntatore, come fossero dei bersagli. 🔗 Leggi su Open.online
Muri a rischio crollo, l'opposizione incalza: "Troppi ritardi su via Genova e via della Pila"
