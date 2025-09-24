Genova cartolina con minacce contro la sindaca Salis | accertamenti della Digos
Una cartolina contenente minacce indirizzate alla sindaca di Genova Silvia Salis è stata intercettata in un centro di smistamento postale nel capoluogo ligure. La missiva è stata bloccata prima di essere recapitata all’indirizzo della prima cittadina. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Digos di Genova. Sotto la lente possibili tracce per poter risalire al mittente del messaggio, da quanto si apprende contenente ingiurie e minacce dirette a Salis. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Cartolina minatoria alla sindaca di Genova, aperta inchiesta; Cartolina con insulti e minacce alla sindaca Salis, dalla politica condanna bipartisan; Chiodi davanti a casa e nel parcheggio del sindaco di Cicagna, indagano i carabinieri.
Cartolina minatoria alla sindaca di Genova, aperta inchiesta - Una cartolina con insulti e minacce alla sindaca di Genova, Silvia Salis, è stata intercettata in un centro di smistamento delle Poste nel capoluogo ligure. Secondo gazzettadiparma.it
Lettera minatoria contro Silvia Salis, indagini in corso della Digos - Dall'ufficio di via Pionieri d'Italia è subito scattato l'allarme: sul caso indaga la Digos, mentre la lettera è stata sequestrata dalla polizia scientifica, che effettuerà tutti gli accertamenti del ... Da primocanale.it