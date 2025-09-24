Genova cartolina con minacce contro la sindaca Salis | accertamenti della Digos

Una cartolina contenente minacce indirizzate alla sindaca di Genova Silvia Salis è stata intercettata in un centro di smistamento postale nel capoluogo ligure. La missiva è stata bloccata prima di essere recapitata all’indirizzo della prima cittadina. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Digos di Genova. Sotto la lente possibili tracce per poter risalire al mittente del messaggio, da quanto si apprende contenente ingiurie e minacce dirette a Salis. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

