Genocidio a Gaza | dopo lo stop del 22 settembre l’appello dei docenti per uno sciopero generale unitario

Una giornata indimenticabile, quella del 22 settembre. Decine di migliaia di ragazze e ragazzi, donne e uomini hanno sfilato in tutte le città italiane, in ogni piccolo centro, per dire il proprio basta al genocidio che si sta perpetrando a Gaza. Per rispondere all’arroganza del potere esercitata da Israele, con la sua corte di sudditi acquiescenti che, pur di non compromettere alleanze e – soprattutto – affari, hanno scelto la strada del silenzio complice. E per dare una prova di umanità al nostro governo, il cui viceministro Salvini (adoratore della X Mas, cantore del Vannacci pensiero, estemporaneo proselito di Kirk) ha potuto esaltare impunemente il “diritto alla difesa” dello stato di Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

