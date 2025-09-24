Gennaro Gattuso insultato da Felipe Melo | Fa il duro ma è solo un codardo

Felipe Melo è noto per non guardare mai in faccia nessuno. Nemmeno chi, come Gennaro Gattuso, vanta un palmares straordinario e non può certo essere additato di poco agonismo Con le maglie di Milan e Nazionale ha calcato i campi di tutto il mondo ed è diventato celebre per i suoi eccessi di foga in campo. Non è dello stesso parere l'ex centrocampista dell'Inter che, in un'intervista rilasciata al podcast brasiliano Corta pra M1m, ha raccontato che, prima di affrontarlo, si aspettava un gran duello con Ringhio.  " Giravano questi video di lui che aveva schiaffeggiato l'assistente allenatore del Tottenham - ha detto Felipe Melo -, poi c'erano le sue esultanze dopo i gol con la lingua di fuori ed era così tanto agitato, mi aspettavo molto da lui ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

