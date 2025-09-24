Gennarino Masiello eletto presidente di Unitab Europa

Gennarino Masiello, attuale vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente di Ont Italia, e’ stato eletto presidente di Unitab Europa, l’Unione europea dei produttori di tabacco. L’elezione e’ avvenuta durante il 38mo Congresso di Unitab Europa celebrato a Napoli. Masiello ha ringraziato gli 11 Paesi partecipanti al congresso che hanno espresso la guida italiana. “Ora ci aspettano grandi responsabilita’: Unitab rappresenta oltre 20mila imprese coinvolte in questa filiera, 50mila ettari di coltivazioni. Abbiamo davanti a noi un gran lavoro da realizzare, in relazione al mercato e alle politiche che dovranno interessare il tabacco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it