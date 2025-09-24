Generazione AI | minori senza difese tra deepfake chatbot tossici e nuove leggi
Negli Stati Uniti le famiglie portano in tribunale i giganti della Silicon Valley, in Europa i parlamenti votano leggi pionieristiche, in Italia il Garante della Privacy interviene con sanzioni dirette. Nel frattempo, chatbot affettivi intrattengono adolescenti fragili, deepfake circolano senza controllo e i sistemi educativi arrancano. L’intelligenza artificiale, da promessa di progresso, è diventata un terreno di scontro che unisce etica, finanza, politica industriale e diritti fondamentali, con i minori al centro di un conflitto globale senza precedenti. Il lato oscuro dei chatbot: quando l’AI diventa un rischio sistemico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
