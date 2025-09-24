Una puntata che vi terrà con il fiato sospeso dall’inizio alla fine, con quel mix di comicità e surrealismo made in The Boys. Se i primi tre episodi della seconda stagione di Gen V hanno apparecchiato la tavola del caos, il quarto è il piatto forte che stavamo aspettando. Un episodio teso, claustrofobico e spietato che accelera la narrazione e alza la posta in gioco a livelli quasi insostenibili, confermando che la maturità di questa stagione non era una promessa, ma un dato di fatto. Questo episodio approfondisce, o almeno tenta con brutale efficacia, di svelare i segreti che si annidano nei corridoi della Godolkin University e, soprattutto, dietro il sorriso gelido del suo nuovo Rettore, Dean Cipher. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Gen V 2×04, recensione no spoiler: Benvenuti agli Hunger Games della Godolkin