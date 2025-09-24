Meteo all’insegna del freddo nei prossimi giorni, è arrivato l’autunno: ecco le previsioni La settimana è iniziata, lo abbiamo visto, e del resto era prevedibile, con un cambio del tempo radicale rispetto ai giorni precedenti. Lo scorso weekend è stato estivo in tutto e per tutto, con temperature elevatissime per il periodo, che in alcune. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Gelo in arrivo, weekend da dimenticare in queste zone