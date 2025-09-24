Gaza Sumud Flotilla sotto attacco | droni sulle barche di Italia Uk e Polonia Meloni | Richiamo alla responsabilità news in diretta

Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi in acque internazionali alle imbarcazioni, alcune sono state danneggiate. L'attacco a sud di Creta, utilizzate bombe sonore, droni, spray urticante. Tajani chiede allo stato ebraico di tutelare l'incolumità delle persone che stanno navigando verso Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

