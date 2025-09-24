Gaza Sumud Flotilla sotto attacco | droni sulle barche di Italia Uk e Polonia Meloni | Richiamo alla responsabilità news in diretta
Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi in acque internazionali alle imbarcazioni, alcune sono state danneggiate. L'attacco a sud di Creta, utilizzate bombe sonore, droni, spray urticante. Tajani chiede allo stato ebraico di tutelare l'incolumità delle persone che stanno navigando verso Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto
“Il mondo assiste ai crimini di Gaza senza reagire, ce ne vergogneremo”: Barbero sostiene la Global Sumud Flotilla
La Global Sumud Flotilla per Gaza denuncia attacchi con droni ed esplosioni. Tajani chiede a Israele garanzie per i civili italiani a bordo. - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza #GlobalSumudFlotilla Mar di Sumud. Pensare, essere pensati. Niente è inutile. Oggi per @repubblica - X Vai su X
Global Sumud Flotilla sotto attacco: droni e granate assordanti contro le navi dirette a Gaza; Israele, drone Houthi su Eilat: oltre20 feriti di cui 2 gravi. LIVE; Libano, drone Idf colpisce quartier generale Onu. Papa: Santa Sede ha già riconosciuto due-Stati - I dipendenti Farnesina a Tajani: Ministro le chiediamo di non renderci complici nel massacro in atto. L'Italia non può più mantenere un atteggiamento attendis.
La Sumud Flotilla verso Gaza sotto attacco: droni e spray urticanti. Tajani: «Tutelare le persone a bordo» - Gli attivisti: «Israele vuole intimidirci ma non ci fermeremo» ... Da unionesarda.it
Global Sumud Flotilla, cosa dice il diritto del mare sull’assedio di Gaza - Gli attacchi con i droni definiscono una situazione complessa per la Global Sumud Flotilla nell’immediato, ma soprattutto aprono diversi scenari che potrebbero prendere forma in seguito. Si legge su ilfattoquotidiano.it