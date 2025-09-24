Gaza Sira Rego | Riconoscimento Palestina passo necessario ma insufficiente contro genocidio
La ministra spagnola della Gioventù e dell’Infanzia, Sira Rego, che è stata recentemente sanzionata da Israele, ritiene un “gesto positivo” e un “passo necessario” il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte di Paesi come la Francia e il Regno Unito, ma la reputa comunque una misura “insufficiente per fermare il genocidio a Gaza”. In un’intervista rilasciata a LaPresse, Rego, il cui padre è palestinese, esorta l’Ue a “uscire dal letargo” e a “interrompere tutte le relazioni con Israele”, ascoltando il grido della società civile europea che “chiede giustizia” e che in Italia, come nel resto del mondo, “ sta dando lezioni di dignità ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: gaza - sira
Siracusa, oltre mille persone in strada per la manifestazione pro Gaza. L'intervista a Carlo Gradenigo, comitato Siracusa per la Palestina - facebook.com Vai su Facebook
La #GlobalSumudFlottilla a #Siracusa, tappa verso #Gaza. @SailToGazaCH @3arbaraart @Alexdr_chicchi @GlobalSumudFlot @Aramcheck76 @ottolinatv @FranceskAlbs - X Vai su X
Israele contro la Spagna per le misure su Gaza: “Antisemiti”; L’eccezione di Madrid: «Rompere tutte le relazioni con Tel Aviv»; Israele - Gaza, le news. Drone caduto su Eilat dallo Yemen: 20 i feriti, 2 gravi.
La mozione congiunta di Pd, M5s e Avs su Gaza: “10 impegni a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina” - Avs per Gaza, Conte: “Servono un embargo alle armi e sanzioni per Israele” Palermo, 16 ago. Da ilfattoquotidiano.it
Gaza: decine di palestinesi uccisi nei pressi dei centri aiuti, per Meloni inopportuno riconoscimento Stato - Migliaia di palestinesi disperati rischiano la vita nella frenetica ricerca di cibo nel nord di Gaza. Lo riporta it.euronews.com