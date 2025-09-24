La ministra spagnola della Gioventù e dell’Infanzia, Sira Rego, che è stata recentemente sanzionata da Israele, ritiene un “gesto positivo” e un “passo necessario” il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte di Paesi come la Francia e il Regno Unito, ma la reputa comunque una misura “insufficiente per fermare il genocidio a Gaza”. In un’intervista rilasciata a LaPresse, Rego, il cui padre è palestinese, esorta l’Ue a “uscire dal letargo” e a “interrompere tutte le relazioni con Israele”, ascoltando il grido della società civile europea che “chiede giustizia” e che in Italia, come nel resto del mondo, “ sta dando lezioni di dignità ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Sira Rego: “Riconoscimento Palestina passo necessario ma insufficiente contro genocidio”