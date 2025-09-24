Gaza Scifoni | abbiamo fermato set di Doc giusto metterci la faccia
Roma, 24 set. (askanews) - "É giusto metterci la faccia" ha detto Giovanni Scifoni, parlando della partecipazione allo sciopero generale per Gaza, insieme ai suoi colleghi sul set della serie Doc. "L'altro ieri eravamo in manifestazione con i miei colleghi, abbiamo fermato il set, non abbiamo lavorato, creando dei disagi, eravamo insieme sul set di 'Doc' e lo abbiamo fermato, poi chiaramente arrivano le critiche e quelli che ti dicono: state lì a prendervi il vostro spazio di celebrità, vi fate la vostra passerella, ma quale passerella? Se uno volesse cercare visibilità farebbe ben altro, ma è molto importante metterci la faccia, perché alla fine il nostro lavoro ci dà tanti privilegi e ogni tanto questi privilegi li devi utilizzare anche per fare il minimo sindacale del bene per qualcuno che sta in una situazione disperata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - scifoni
Matilde Gioli, Marco Rossetti, Giovanni Scifoni uniti per Gaza: gli attori al corteo di Roma https://tg.la7.it/cronaca/attori-corteo-gaza-roma-22-09-2025-244622… - X Vai su X
Manganellate, lanci di estintori e fumogeni, distruzione: lo sciopero per Gaza si è trasformato in una vera e propria #guerriglia, con gli attivisti che hanno cercato di sfondare in #StazioneCentrale a #Milano - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Scifoni: abbiamo fermato set di Doc, giusto metterci la faccia; «Perché noi, attori di Doc, eravamo in corteo per i medici di Gaza».
«Perché noi, attori di "Doc", eravamo in corteo per i medici di Gaza» - Giovanni Scifoni spiega la scelta di essere in piazza lunedì con i colleghi della serie tv: «Non potevo tirarmi indietro. msn.com scrive
Matilde Gioli, Marco Rossetti, Giovanni Scifoni uniti per Gaza: gli attori al corteo di Roma - La scelta di accompagnare Medici senza Frontiere, in solidarietà al personale sanitario che interpretano in TV ... Come scrive tg.la7.it