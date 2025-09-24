Gaza proteste a New York davanti all' Onu
New York, 24 set. (askanews) - Centinaia di manifestanti si sono radunati nei pressi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per protestare contro il blocco e i bombardamenti in corso a Gaza, oltre all'esclusione della delegazione palestinese dai principali colloqui diplomatici. "Come madre di cinque figli, non posso restare a guardare mentre i bambini di altre madri muoiono di fame", ha detto Nina, una delle manifestanti. La protesta si è svolta mentre a New York il presidente americano Donald Trump, nel suo primo discorso all'Onu dopo il ritorno alla Casa Bianca, ha attaccato l'organizzazione e i Paesi europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - proteste
