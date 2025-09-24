Gaza Morelli | bloccare l' Italia stravagante e fuori da ogni logica
Roma, 24 set. (askanews) - "Bloccare l'Italia per difendere Gaza è una cosa abbastanza stravagante. Fermare i lavoratori, gli studenti, i pensionati, chi magari vuole legittimamente andare sul posto di lavoro, legittimamente andare a scuola a imparare, legittimamente andare a fare delle visite mediche per difendere qualcuno che ha la necessità di avere una maggiore segnalazione a livello internazionale rispetto alle problematiche che sono legate al conflitto in corso in quella parte del mondo, francamente è fuori da ogni logica". Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Cipess, Alessandro Morelli, a margine di un convegno di Banca Mediolanum in merito alla possibilità di nuovi scioperi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: gaza - morelli
+++ Fi-Pi-Li bloccata dalla manifestazione per Gaza +++ - Gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Indecenti le immagini che arrivano dalla Stazione Centrale di Milano, dove sinistroidi e centri sociali pro Hamas hanno devastato la stazione e aggredito le forze dell’ordine. Indovinate chi paga i danni? Da Pd e company nessuna denuncia? #gaza #propal #p - X Vai su X
Gaza, Morelli: bloccare l'Italia stravagante e fuori da ogni logica; Fiorella Mannoia fa una pernacchia (virtuale) alla proposta del daspo per i cantanti che parlano di politica a Sanremo.
Gaza, Morelli: bloccare l’Italia stravagante e fuori da ogni logica - Fermare i lavoratori, gli studenti, i pensionati, chi magari vuole legittimamente andare sul posto d ... Si legge su askanews.it
L’Italia si ferma per sostenere Gaza, lavoratori e studenti in corteo nelle città - Sciopero generale dell’Usb per marcare le distanze dal governo: rischio blocchi nei porti e mezzi pubblici a singhiozzo ... Secondo repubblica.it