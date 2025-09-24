Gaza ministra Gamliel | Striscia diverrà inabitabile i gazawi? a loro resta la migrazione volontaria cosa c' è di genocida in questo? - VIDEO
La ministra dell'Innovazione è intervenuta su Channel 12 affermando che la trasformazione della Striscia in una terra inabitabile è scelta consapevole ed intenzionale di Israele. Continua a definire "migrazione volontaria" quella che è in realtà pura deportazione e afferma "ci sono Stati pronti ad a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - ministra
La riviera di Gaza: il video (generato con l'IA) della ministra israeliana
Gaza con yacht, Trump Tower e Netanyahu sul lungomare: il video fatto con IA pubblicato dalla ministra israeliana Gamliel
Trump Tower e yacht: il video IA della ministra di Israele sul «futuro di Gaza»
la Repubblica. . Mentre le bombe piovono su Gaza City, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich parla a un gruppo di immobiliaristi riuniti a Tel Aviv di una visione “utopica” che circola nell’amministrazione Trump, la famigerata Riviera progettata d - facebook.com Vai su Facebook
Una Striscia senza palestinesi: ecco la Gaza del futuro secondo la ministra israeliana; Gaza trasformata in un’oasi di lusso: il nuovo video AI, ma stavolta non è di Trump; Gaza del futuro, il video shock della ministra israeliana.
Israele – Gaza, continua assalto Idf. Il ministro delle finanze: “La Striscia è una pacchia immobiliare” - L'Ue annuncia sanzioni e sospende sostegno bilaterale a Israele che replica: “Reagiremo a tono" ... Come scrive fanpage.it
Idf: «Potente attacco a Gaza City, truppe entrate». Almeno 78 morti nella Striscia. Onu: è genocidio - L'agenzi di stampa palestinese Wafa riferisce che le vittime degli attacchi israeliani di ieri sulla Striscia di Gaza sono almeno 62, di cui 39 nella parte settentrionale dell'enclave. Scrive ilmattino.it