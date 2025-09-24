Gaza Meloni | vogliono bloccare Italia ci sarà altra violenza
New York, 24 set. (askanews) – “Io non sono stupida, vedo quello che sta accadendo. Quello che accade, nello specifico in Italia, non ha come obiettivo alleviare la sofferenza della popolazione di Gaza, ha come obiettivo attaccare il governo italiano. Si punta a fare cosa? Si punta a bloccare l’Italia, ci saranno altri episodi di violenza, ci sarà una situazione di ordine pubblico molto complesso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Kew York. “Questo – ha aggiunto – non porterà alcun risultato per la popolazione di Gaza o qualcuno pensa che Hamas rilascerà gli ostaggi perché l’Usb indice lo sciopero? Cerchiamo di essere seri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: gaza - meloni
Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»
L’incontro tra Giorgia Meloni e Papa Leone XIV: al centro dei colloqui la guerra in Ucraina e la situazione a Gaza
Papa-Meloni, Ucraina e Gaza tra i temi dell'incontro
Gaza, Meloni: vogliono bloccare l'Italia, ci sarà altra violenza - facebook.com Vai su Facebook
Meloni è all’angolo: adesso apre al riconoscimento della Palestina. Una mozione con 2 paletti: via Hamas da Gaza e rilascio ostaggi. No di Conte e Schlein. FdI: violenza organizzata. @salvini_giacomo - X Vai su X
Gaza, Meloni: vogliono bloccare Italia, ci sarà altra violenza - Quello che accade, nello specifico in Italia, non ha ... Segnala notizie.tiscali.it
L'immenso corteo torinese per Gaza: in cenere le foto di Meloni e di Netanyahu - Con queste parole scritte su uno striscione prende il via la protesta degli studenti al Campus Einaudi. lastampa.it scrive