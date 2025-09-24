Gaza Meloni e l’appello alla responsabilità per la Sumud Flotilla | Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti – Il video

«Non c’è bisogno di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti. Gli aiuti si possono consegnare in sicurezza, che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore». Queste le parole della premier Giorgia Meloni in un punto stampa all’Onu dove è previsto un suo discorso in serata, davanti all’Assemblea generale. La presidente del Consiglio ha espresso un «richiamo alla responsabilità per tutti, in particolare per i parlamentari della Repubblica italiana, che ricordo sono pagati per lavorare nelle istituzioni, non per costringere le istituzioni a lavorare per loro». La proposta di Cipro. 🔗 Leggi su Open.online

Imbarcazioni verso Gaza, Meloni risponde a Schlein: "Proteggeremo i connazionali". Cosa è la Global Sumud Flotilla - Una schermaglia tutta interna all'Italia che ha avurto inizio da un intervento di Giuseppe Conte che ha chiesto al governo italiano di "agire come ha fatto la Spagna", esortando la premier a ... notizie.tiscali.it scrive

Flotilla per Gaza, Meloni a Schlein: "Adotteremo tutte le misure di tutela per i connazionali" - Sulla Global Sumud Flotilla per Gaza, "preso atto che l’iniziativa possa avere anche una finalità di natura simbolica o politica, e che quindi si intende portare avanti a prescindere da quanto sopra ... Come scrive adnkronos.com