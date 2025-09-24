Gaza manifestazione in piazza della Scala a Milano in solidarietà della Flotilla

Alcune centinaia di persone hanno risposto all’appello dell’Usb e delle associazioni pro Palestina riunendosi in presidio in piazza della Scala a Milano, di fronte a Palazzo Marino, per esprimere solidarietà alla Global Flotilla e chiedere il rilascio dei giovani fermati durante gli scontri di lunedì scorso nei pressi della stazione Centrale. La manifestazione, che si sta svolgendo sotto una pioggia battente, è caratterizzata da numerosi slogan contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, entrambi definiti complici del genocidio. Tra gli striscioni si leggono le scritte ‘Giorgia Meloni complice blocchiamo tutto’ e ‘Palestina libera stop genocidio’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

