Gaza M5S Campidoglio | Italia fornisca scorta alla Global Sumud Flotilla
Roma, 24 set. – Il Movimento 5 Stelle del Campidoglio interviene sulle vicende della Global Sumud Flotilla, denunciando nuovi attacchi da parte di droni israeliani e chiedendo una risposta immediata al governo italiano. Secondo quanto riportato in una nota, “dopo ripetute azioni di disturbo, Israele ha deciso di passare il segno: da questa notte la Global Sumud Flotilla è sotto attacco. Finora 11 delle 51 imbarcazioni sono state colpite con spray urticanti e bombe sonore. Gli attacchi hanno inoltre spezzato alberi e danneggiato vele”. Il M5S definisce l’operazione un’“aggressione illegale”, evidenziando che la flotta civile navigava in acque internazionali vicino a Creta e che tra i partecipanti vi sono anche barche e passeggeri italiani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
