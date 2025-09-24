Gaza la Global Sumud Flotilla sotto attacco di droni – La diretta
Numerosi droni, oggetti non identificati sono caduti, comunicazioni bloccate. Lo rende noto la Global Summud Flotilla che si sta dirigendo verso Gaza. “Diversi droni e oggetti non identificati sono caduti, le comunicazioni sono state bloccate e si sono sentite esplosioni da diverse imbarcazioni”, scrivono in un post sui social gli organizzatori della Global Sumud Flotilla. La Flotilla ha denunciato “ esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni ” ad alcune sue navi in navigazione in acque internazionali vicino a Creta, in Grecia. Diverse barche della flotta umanitaria hanno segnalato “esplosioni mirate e oggetti non identificati lanciati sulle imbarcazioni e nelle loro vicinanze, causando danni significativi e ostruzioni diffuse nelle comunicazioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
