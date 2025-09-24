Gaza la Cei | Fermare l’esilio forzato della popolazione palestinese basta violenza

Prossimamente monsignor Baturi in Terra Santa per “verificare la possibilità di incrementare l’aiuto umanitario”. Nei giorni scorsi l’iniziativa dei “preti contro il genocidio”. L’11 ottobre in piazza San Pietro il rosario per la pace indetto da Leone XIV. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Gaza, la Cei: “Fermare l’esilio forzato della popolazione palestinese, basta violenza”

In questa notizia si parla di: gaza - fermare

A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele, ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo

Papa a Netanyahu: fermare guerra a Gaza

Papa Leone XIV su Gaza: “Fermare la barbarie della guerra, no allo spostamento forzato della popolazione”

Gaza brucia e l’Italia in piazza in 500 mila per fermare i massacri In settemila per le strade di Cosenza. Disagi alla circolazione, bloccati gli svincoli dell’A2 - facebook.com Vai su Facebook

MANIFESTAZIONE PER GAZA, LACORAZZA: CONTINUARE MOBILITAZIONE PER FERMARE GENOCIDIO - X Vai su X

Pace: card. Bassetti alla preghiera per Gaza, “la guerra è decisa e voluta. A Gaza la violenza può e deve essere fermata” - Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei, durante la veglia di preghiera “Pace per Gaza”, da lu ... Segnala agensir.it

Gaza: Cei, “solidarietà ai patriarchi di Gerusalemme, fermare la barbarie” - La Chiesa italiana esprime “solidarietà e sostegno” ai patriarchi latino e greco ortodosso di Gerusalemme, card. agensir.it scrive