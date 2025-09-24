Gaza il 29 settembre in Sicilia mobilitazione della Flc Cgil | previste assemblee dei lavoratori

Una grande mobilitazione sindacale è stata annunciata dalla FLC CGIL nazionale per la mattina di lunedì 29 settembre 2025. Dalle 8.00 alle 10.00, in ogni contesto del mondo della conoscenza—scuole, università, enti di ricerca, conservatori, accademie di belle arti, istituti non statali ed enti legati alla formazione professionale—i lavoratori avranno l’opportunità di partecipare a un’assemblea dal carattere misto: sia attraverso collegamenti online sulle piattaforme della FLC CGIL Nazionale sia fisicamente, presso una sede individuata in ogni provincia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it