Gaza il 29 settembre in Sicilia mobilitazione della Flc Cgil | previste assemblee dei lavoratori
Una grande mobilitazione sindacale è stata annunciata dalla FLC CGIL nazionale per la mattina di lunedì 29 settembre 2025. Dalle 8.00 alle 10.00, in ogni contesto del mondo della conoscenza—scuole, università, enti di ricerca, conservatori, accademie di belle arti, istituti non statali ed enti legati alla formazione professionale—i lavoratori avranno l’opportunità di partecipare a un’assemblea dal carattere misto: sia attraverso collegamenti online sulle piattaforme della FLC CGIL Nazionale sia fisicamente, presso una sede individuata in ogni provincia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Gaza, saltano i negoziati. La furia dell’inviato Usa Witkoff: «Colpa di Hamas». Macron: «A settembre la Francia riconoscerà la Palestina»
Londra riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre | Merz: "Due aerei tedeschi lanceranno aiuti su Gaza"
Dopo Macron, Starmer: «A settembre Londra riconoscerà lo Stato di Palestina se Israele non accetta il cessate il fuoco a Gaza»
Manifestazioni Pro Gaza: FLC CGIL SICILIA, lunedì 29 assemblee dei lavoratori in tutta l’Isola - La FLC CGIL nazionale ha indetto un’assemblea sindacale per lunedì 29 settembre 2025, dalle ore 8. Scrive 98zero.com
Flotilla per Gaza, nuova partenza annunciata per il 27 settembre da San Giovanni Li Cuti (Catania) - A darne notizia su Instagram gli account della Freedom Flotilla Coalition e Thousand Madleens to Gaza ... Secondo lasicilia.it