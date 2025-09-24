Gaza | Flotilla attaccata nella notte Droni bombe sonore spray urticanti La Farnesina | Israele tuteli chi è a bordo

Almeno una decina di attacchi, forse quindici, quelli sferrati, come viene riferito, con ogni probabilità da Israele. Nessun ferito, ma almeno due le imbarcazioni danneggiate: la Zefiro, che ha riportato la rottura dello strallo di prua, uno dei sostegni dell'albero, e la Morgana, la cui randa - la vela principale - è ora fuori uso. Colpita anche la Taigete, ma dai video diffusi sui social non sembra aver subito danni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

