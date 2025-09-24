Gaza Erdogan | Netanyahu sta commettendo un genocidio
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan critica Israele e parla apertamente di genocidio nei confronti della popolazione palestinese della Striscia di Gaza. “Ora più che mai, questa contraddizione non dovrebbe sfuggire all’attenzione di nessuno, compresi i miei amici qui presenti. Il governo Netanyahu governa oggi una società che in passato è stata oggetto di persecuzioni con l’Olocausto. E oggi il suo governo sta commettendo un genocidio contro i propri vicini con cui ha condiviso la stessa terra, la stessa acqua, la stessa aria e lo stesso mare per migliaia di anni”, ha detto Erdogan durante l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. 🔗 Leggi su Lapresse.it
