Gaza continua la fuga verso sud dei civili con ogni mezzo

Lapresse.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua l’evacuazione dei civili da Gaza City, dove è in corso l’offensiva dell’esercito israeliano per sradicare Hamas dalla più grande e popolosa città della Striscia. Gli abitanti si spostano verso sud sulla strada costiera in direzione delle tendopoli. Un viaggio da Gaza City al centro dell’enclave costa mediamente 1600 dollari e i civili si spostano anche con carretti, in bicicletta o a piedi, portando con sé i bagagli. Secondo al Jazeera, che cita fonti mediche locali, almeno 51 persone sono state uccise negli attacchi dell’Idf dalle prime ore del mattino di mercoledì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza continua la fuga verso sud dei civili con ogni mezzo

© Lapresse.it - Gaza, continua la fuga verso sud dei civili con ogni mezzo

In questa notizia si parla di: gaza - continua

Meloni chiama Netanyahu, ma Israele dice no al cessate il fuoco: intanto a Gaza si continua a morire

Gaza: il business degli "aiuti umanitari" divide e affama i palestinesi attraverso militarizzazione di GHF da parte di Israele, che continua a arricchirsi

Scandar Copti: «Essere palestinesi significa lottare per essere considerati umani. Gaza continua a bruciare nel silenzio, ma ho fiducia nelle nuove generazioni»

Gaza, continua la fuga verso sud dei civili con ogni mezzo; Continua l'offensiva a Gaza, migliaia in fuga verso sud; Continua l'offensiva a Gaza, migliaia in fuga verso sud.

Gaza, continua la fuga verso sud dei civili con ogni mezzo - (LaPresse) Continua l'evacuazione dei civili da Gaza City, dove è in corso l'offensiva dell'esercito israeliano per sradicare Hamas dalla più ... Secondo msn.com

gaza continua fuga versoGaza, 480mila palestinesi in fuga. L'Idf: "Spostatevi a sud, non fatevi usare come scudi umani" - Il portavoce dell'esercito per i media arabi: "Continueremo a operare con una forza senza precedenti". Si legge su today.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Continua Fuga Verso