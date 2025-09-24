Gaza continua la fuga verso sud dei civili con ogni mezzo
Continua l’evacuazione dei civili da Gaza City, dove è in corso l’offensiva dell’esercito israeliano per sradicare Hamas dalla più grande e popolosa città della Striscia. Gli abitanti si spostano verso sud sulla strada costiera in direzione delle tendopoli. Un viaggio da Gaza City al centro dell’enclave costa mediamente 1600 dollari e i civili si spostano anche con carretti, in bicicletta o a piedi, portando con sé i bagagli. Secondo al Jazeera, che cita fonti mediche locali, almeno 51 persone sono state uccise negli attacchi dell’Idf dalle prime ore del mattino di mercoledì. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
