L ‘esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo le autorità militari dello Stato ebraico, mostra miliziani di Hamas aprire il fuoco da un edificio che fa parte dell’ospedale al Shifa a Gaza City, risalente ad alcuni giorni fa. L’Idf ha più volta accusato il gruppo armato palestinese di usare la struttura medica come centro operativo e durante le operazioni nella Striscia ha effettuato raid contro l’ospedale. “Utilizzando un ospedale in funzione come base operativa per attacchi terroristici, Hamas mette in pericolo pazienti, personale medico e civili, dimostrando ancora una volta il suo sistematico sfruttamento delle infrastrutture civili”, si legge nella nota delle Forze di Difesa israeliane che accompagnano il video. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gaza City, Idf diffonde video: "Miliziani Hamas sparano da ospedale al Shifa"