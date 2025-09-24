Gaza City Idf diffonde video | Miliziani di Hamas sparano dall' ospedale al Shifa
L'esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo le autorità militari dello Stato ebraico, mostra miliziani di Hamas aprire il fuoco da un edificio che fa parte dell'ospedale al Shifa a Gaza City, risalente ad alcuni giorni fa. L'Idf ha più volta accusato il gruppo armato palestinese di usare la struttura medica come centro operativo e durante le operazioni nella Striscia ha effettuato raid contro l'ospedale. "Utilizzando un ospedale in funzione come base operativa per attacchi terroristici, Hamas mette in pericolo pazienti, personale medico e civili, dimostrando ancora una volta il suo sistematico sfruttamento delle infrastrutture civili", si legge nella nota delle forze di difesa israeliane che accompagnano il video. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
