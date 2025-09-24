Gaza attivista Cambiare rotta | Lo sciopero di lunedì è solo l’inizio l’obiettivo è occupare tutte le scuole di Roma e del paese

La mobilitazione studentesca per la causa palestinese si intensifica nelle scuole italiane, con le prime occupazioni dell'anno scolastico e la promessa di estendere le proteste in tutto il territorio nazionale. Il movimento Cambiare Rotta ha lanciato un appello per l'occupazione di tutti gli istituti, sfruttando lo slancio dello sciopero generale del 22 settembre che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: gaza - attivista

Strage di Gaza, stop a sciopero della fame per l’attivista De Iapinis

Freedom Flotilla, soldati Idf a bordo al largo della costa di Gaza. Tra gli arrestati anche l'attivista messinese Antonio Mazzeo

Gaza, colono uccide attivista che lavorò al film premio Oscar “No Other Land”

Egitto, impegno per Gaza e liberazione dell'attivista Alaa Abdel Fattah Il premier Madbouly ha annunciato all’ONU che l’Egitto ospiterà una conferenza internazionale per la ricostruzione di Gaza non appena sarà raggiunto un cessate il fuoco, con l’obiettivo - facebook.com Vai su Facebook

Bersaglio nobile Prima ecologista, ora anche attivista pro Gaza: cambiano le cause umanitarie sposate, non l'ossessione della destra per Greta Thunberg. Come se non si potesse sostenere due battaglie senza perdere credibilità... - X Vai su X

Gaza, attivista Cambiare rotta: Lo sciopero di lunedì è solo l'inizio, l'obiettivo è occupare tutte le scuole di Roma e del paese; La Flotilla, finalmente riunita, fa rotta su Gaza; Presidio per Gaza sotto la Prefettura di Bologna: “Fermare la complicità del governo con il genocidio”.

Torino, il collettivo studentesco irrompe al Rettorato: "Unito, rompi con Israele" (VIDEO) - Alcuni attivisti del collettivo Cambiare Rotta interrompono il Senato accademico e chiedono il riconoscimento ufficiale del genocidio in corso a Gaza ... Si legge su giornalelavoce.it

Gaza, a Torino studenti interrompono il Senato accademico - Dopo la mobilitazione di ieri per lo sciopero generale, questa mattina è ripresa la protesta pro Palestina a Torino. Lo riporta msn.com