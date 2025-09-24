Gaza attacco alla Flotilla | Meloni condanna l’iniziativa irresponsabile Crosetto invia la fregata Fasan

Ilfogliettone.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier Giorgia Meloni ha definito “gratuito, pericoloso e irresponsabile” l’attacco subito dalla Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari, accusando i promotori dell’iniziativa di voler “creare problemi al governo” piuttosto che alleviare le sofferenze della popolazione palestinese. Nel frattempo, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha autorizzato l’intervento immediato della fregata militare Fasan per prestare assistenza ai cittadini italiani a bordo delle imbarcazioni colpite da droni di autori non identificati. Parlando da New York, la presidente del Consiglio ha ribadito che non era necessario “rischiare la propria incolumità infilandosi in un teatro di guerra” quando il governo italiano avrebbe potuto consegnare gli aiuti “in poche ore” attraverso canali istituzionali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

gaza attacco alla flotilla meloni condanna l8217iniziativa irresponsabile crosetto invia la fregata fasan

© Ilfogliettone.it - Gaza, attacco alla Flotilla: Meloni condanna l’iniziativa “irresponsabile”, Crosetto invia la fregata Fasan

In questa notizia si parla di: gaza - flotilla

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Freedome Flotilla, nave umanitaria “Hamdala” diretta a Gaza il 13 luglio dopo sequestro di “Madleen”: “Rompere blocco illegale di Israele”

Libano, drone Idf colpisce quartier generale Onu. Papa: Santa Sede ha già riconosciuto due-Stati - I dipendenti Farnesina a Tajani: Ministro le chiediamo di non renderci complici nel massacro in atto. L'Italia non può più mantenere un atteggiamento attendis; Israele, drone Houthi su Eilat: oltre20 feriti di cui 2 gravi. LIVE; Meloni sulla Flotilla: “Irresponsabili, creano difficoltà al governo”.

gaza attacco flotilla meloniMeloni se la prende con la Flotilla per Gaza dopo l’attacco dei droni: “Stanno esagerando, irresponsabili” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a New York per l'Assemblea generale dell'Onu, ha parlato ai cronisti della Global Sumud Flotilla in viaggio ... Come scrive fanpage.it

gaza attacco flotilla meloniGaza, Sumud Flotilla sotto attacco: droni sulle barche di Italia, Uk e Polonia. Meloni: “Richiamo alla responsabilità”, news in diretta - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi in acque internazionali ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Attacco Flotilla Meloni