Gaza attacco alla Flotilla | Meloni condanna l’iniziativa irresponsabile Crosetto invia la fregata Fasan
La premier Giorgia Meloni ha definito “gratuito, pericoloso e irresponsabile” l’attacco subito dalla Flotilla diretta a Gaza con aiuti umanitari, accusando i promotori dell’iniziativa di voler “creare problemi al governo” piuttosto che alleviare le sofferenze della popolazione palestinese. Nel frattempo, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha autorizzato l’intervento immediato della fregata militare Fasan per prestare assistenza ai cittadini italiani a bordo delle imbarcazioni colpite da droni di autori non identificati. Parlando da New York, la presidente del Consiglio ha ribadito che non era necessario “rischiare la propria incolumità infilandosi in un teatro di guerra” quando il governo italiano avrebbe potuto consegnare gli aiuti “in poche ore” attraverso canali istituzionali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
