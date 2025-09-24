Gasperini sui recuperi | La squadra sta cercando di costruirsi e di arrivare attraverso un modo di giocare diverso

Gasperini analizza la sfida con il Nizza ed il rientro di alcuni elementi importanti come Dybala e Bailey in rosa dopo l'infortunio. Dopo aver archiviato con successo il derby della Capitale, con la vittoria sul Lazio, la Roma di Gian Piero Gasperini si prepara a tuffarsi nella competizione europea. Domani, i giallorossi affronteranno il Nizza in un match di Europa League cruciale. In conferenza stampa alla vigilia della sfida, l'allenatore ha analizzato le sfide imminenti, soffermandosi anche sul ritorno di alcuni giocatori importanti, come Paulo Dybala. Gasperini ha innanzitutto risposto alla domanda sullo status della Roma nella competizione europea, affermando: «La squadra sta cercando di costruirsi e di arrivare attraverso un modo di giocare diverso.

Gasperini: "Dybala uscito per un risentimento, speriamo recuperi per il derby"

Gasperini: "Non ci sono promesse dai Friedkin, c'è del lavoro da svolgere. La situazione è chiara, bisogna cercare di migliorare la situazione economica che tecnica. La base importante è la seconda perché se sistemi lì recuperi su tutto"

Gasperini svela quando rientrano Dybala e Bailey per la Roma: si allungano i tempi del recupero; Roma-Torino LIVE; Roma, Gasperini suona la carica: Dybala sta bene, mi aspetto di più sul mercato.

Roma, domani la sfida al Nizza: due recuperi per Gasperini, Dybala a parte. Le ultime da Trigoria - La Roma scende in campo per allenarsi in vista dell'esordio stagionale di Europa League, in programma domani alle 21 all'Allianz Riviera di.

Gasperini: "Capiremo se Wesley e Hermoso ci saranno. Dovbyk? Ho bisogno di tutti"