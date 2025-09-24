Gasperini rivede in diretta il rigore causato da Pisilli | Un'ingenuità devono imparare in fretta
Gasperini ha rivisto in diretta il fallo da rigore causato da Pisilli e così spiega subito il suo punto di vista sui giovani alla Roma: "È chiaramente un'ingenuità, dispiace ma questi sono livelli alti ed europei e bisogna fare esperienza in fretta, non c'è troppo tempo su queste situazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: gasperini - rivede
Gasp decide tra ElSha e El Aynaoui IL MESSAGGERO Meno tre al derby e Gasperini studia le mosse per sostituire Dybala. Tra le ipotesi: la prima è quella di rivedere El Shaarawy al fianco di Soulé, ma, non è esclusa l'opzione El Aynaoui o Angelino alto a sin - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 8-0 al Roma City: si rivede Pellegrini, stretta di mano tra Gasperini e Massara ? https://romanews.eu/roma-8-0-al-roma-city-si-rivede-pellegrini-stretta-di-mano-tra-gasperini-e-massara… #asroma #romanewsEU - X Vai su X
Atalanta-Torino 1-1, gol e highlights: Maripan risponde a Djimsiti; FINALE Juve-Atalanta 0-4: Gasp affonda Motta e consolida il terzo posto; Club Brugge-Atalanta 2-1, il risultato della partita di Champions League 2024-2025: beffa per gli orobici allo scadere.