Gasperini rivede in diretta il rigore causato da Pisilli | Un'ingenuità devono imparare in fretta

Gasperini ha rivisto in diretta il fallo da rigore causato da Pisilli e così spiega subito il suo punto di vista sui giovani alla Roma: "È chiaramente un'ingenuità, dispiace ma questi sono livelli alti ed europei e bisogna fare esperienza in fretta, non c'è troppo tempo su queste situazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

