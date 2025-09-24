Spunta un retroscena su Lorenzo Pellegrini, un grande ex incorona il figlio di Roma rilanciato da Gasperini. Se c’era un momento in cui Lorenzo Pellegrini potesse riprendersi la Roma, questo era proprio il derby contro la Lazio. Molto chiacchierato durante l’estate in quanto il suo contratto scadrà al termine della stagione, Gasperini – viste le tante assenze davanti – ha deciso di rilanciare uno dei “figli di Roma” presenti in rosa proprio nel derby capitolino. Esattamente come accaduto a gennaio quando in panchina sedeva Ranieri, il 29enne ha sbloccato la stracittadina. A inizio anno è successo al 10?, domenica invece al 38?. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

"Gasperini lo sa": il grande ex svela il retroscena sul caso Pellegrini