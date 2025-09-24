Gasparelli si gode la gioia Mondiale | Un onore rappresentare il mio Paese

La stagione 2025 si è chiusa nel migliore dei modi per Alessandra Gasparelli, con un appuntamento di grande prestigio: i 100 metri piani ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. Alessandra ha chiuso in 11.78, classificandosi ottava nella sua batteria. A soli ventuno anni, la velocista sammarinese ha già messo in bacheca partecipazioni di rilievo: Mondiali Under 20, Europei, Mondiali indoor e persino un’esperienza olimpica. Sabato 13, nel Paese del Sol Levante, ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua giovane ma già intensa carriera. Ci racconti della convocazione. "È stato un momento bellissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

