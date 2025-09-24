Gasp | Gara d' alto livello ma chi entra deve dare di più Pellegrini ha qualità indubbie
Il tecnico dopo la vittoria a Nizza: "Nel calcio moderno servono 4-5 cambi e oggi non sono andati bene. Servono palle giuste per sbloccare i centravanti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: gasp - gara
Roma-Torino, Gasp si arrende di nuovo a Baroni. Cosa non ha funzionato nella gara dell’Olimpico
AS Roma Gasperini al debutto nel derby: «Una gara a sé» Gian Piero a Dazn: «Sarà una bella sfida con Sarri». E sulla sua Roma: «Contento del lavoro fatto» (GETTY IMAGES) ( Simone Valdarchi ) IL ROMANISTA La prima volta non si scorda mai. E allora la - facebook.com Vai su Facebook
GASP PARLA A DAZN: "Sarà un campionato difficile e più equilibrato. Cercherò di proporre i miei concetti anche alla Roma. Il derby? Gara particolare e importante, c’è grande rivalità..." #ASRoma ? https://tinyurl.com/4mb7pe76 - X Vai su X
Gasp: Gara d'alto livello, ma chi entra deve dare di più. Pellegrini ha qualità indubbie; Missione Gasp: «Voglio tutti protagonisti»; Roma - Trastevere, prima uscita del Gasp: il punto sui baby giallorossi.
Gara per i servizi ferroviari in Alto Adige, per 1,6 mrd euro - L'Agenzia per i contratti pubblici (Acp) della Provincia di Bolzano ha caricato sul portale provinciale il bando di gara per l'affidamento del servizio ferroviario in Alto Adige per gli anni dal 2025 ... ansa.it scrive
Gara per i treni dell'Alto Adige annullata per un ricorso - La gara d'appalto della Provincia per l'assegnazione dei servizi ferroviari in Alto Adige è stata annullata dal Tribunale amministrativo a seguito di un ricorso di Arriva Italia s. Come scrive ansa.it